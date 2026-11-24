Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde bir kıraathane önünde oturan Z.D., bu sırada olay yerine gelen H.A.’nın silahlı saldırısına uğradı.

2 KİŞİYİ YARALADI, KAÇAMAYINCA DAYAK YEDİ

Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu husumetlisi Z.D. bacağından, kıraathane içinde bulunan T.T. ise topuğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan H.A., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Z.D. ve T.T. ile vatandaşların yakalayıp darbettiği saldırgan Z.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Saldırgan Z.D.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı