Tekirdağ'da 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da bir evde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Ergene ilçesinde bir evde arama yaptı.

Aramada, 105 litre sahte içki ve kaynatma kazanı ele geçirildi.

Ev sahibi H.D. gözaltına alındı.