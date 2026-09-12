Tekirdağ'da 11 ilçede üreticilere yeni destekleme modeli anlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 11 ilçedeki toplantılarda üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortaları hakkında bilgi verip soruları yanıtladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 11 ilçede üreticilere yeni destekleme modeli anlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?