Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 3 İlçede Yapımına Başladığı İtfaiye İstasyonları Yükseliyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 3 İlçede Yapımına Başladığı İtfaiye İstasyonları Yükseliyor

30.06.2026 13:41  Güncelleme: 15:17
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için Çerkezköy, Ergene ve Saray'da itfaiye istasyonu inşaatlarını sürdürüyor.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "11 ilçeye 11 itfaiye istasyonu" hedefi doğrultusunda itfaiye altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy, Ergene ve Saray'da yapımı devam eden istasyonlarla afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini daha etkin koruyabilmek ve afet ile acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. "11 ilçeye 11 itfaiye istasyonu" hedefiyle hayata geçirilen projeler kapsamında yapımı devam eden yeni istasyonlarda çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Eğitim, sağlık, spor ve konaklama alanlarını da bünyesinde barındıracak tesisler, itfaiye personelinin her türlü ihtiyacına cevap verecek hizmet kompleksleri olarak tasarlandılar.

ÜÇ İLÇEDE ÇALIŞMALAR İLERLİYOR

Saray İtfaiye İstasyonu'nda çalışmaların yüzde 98'i tamamlanırken, Çerkezköy İtfaiye İstasyonu'nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70, Ergene İtfaiye İstasyonu'nda ise yüzde 57 seviyesine ulaştı. Üç projede de çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

"GÜÇLÜ İTFAİYE, GÜÇLÜ TEKİRDAĞ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, afetlere karşı her an hazır, daha güvenli ve daha dirençli bir Tekirdağ hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim en büyük önceliğimiz. Bu anlayışla, Tekirdağ'ın dört bir yanında sürdürdüğümüz itfaiye yatırımlarıyla müdahale kapasitemizi güçlendiriyor, afetlere hazırlık seviyemizi her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Modern ve tam donanımlı yeni istasyonlarımız sayesinde hemşehrilerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunacağız. Amacımız; güçlü altyapısı, modern donanımı ve eğitimli personeliyle afetlere karşı her an hazır, daha güvenli ve daha dirençli bir Tekirdağ inşa etmektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 3 İlçede Yapımına Başladığı İtfaiye İstasyonları Yükseliyor - Son Dakika

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