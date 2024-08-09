Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ\'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarından kaçan ve takiple durdurulan hafif ticari araçta yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

09.08.2024 10:54
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarından kaçan ve takiple durdurulan hafif ticari araçta yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Ergene Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında, jandarmayı fark eden hafif ticari araç sürücüsü kaçtı. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç, takibe alındı. Durdurulan araçta 9 Suriye, 1 Filistin ve 1 Ürdün uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türk organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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