Tekirdağ'da 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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