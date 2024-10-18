Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 113 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 32'si tutuklandı, diğerleri salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 113 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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