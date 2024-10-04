Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 156 şüpheliden 61'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 156 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 61'i tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 156 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?