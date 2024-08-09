Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki kontrolde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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