Tekirdağ\'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi

Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Ardından, Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.
Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan fitresi ya da diğer adıyla fıtır sadakası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şengül, fitre sadakasının Ramazan ayına özel bir ibadet olduğunu ve her Müslümanın farz olduğunu belirtti. Ayrıca, fıtır sadakasını kimlerin verebileceği konusunda da açıklamalarda bulundu.
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