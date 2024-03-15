Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi

Tekirdağ\'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi

Tekirdağ'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Orta Camisi'nde mevlit okutuldu. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit okumanın ardından Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.

15.03.2024 14:58
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Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından, Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi - Son Dakika
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