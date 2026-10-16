Tekirdağ'da 2 yıl işlenmeyen 288 dekar arazi yaklaşık 596 bin liraya kiraya verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 yıl işlenmeyen 288 dekar arazi yaklaşık 596 bin liraya kiraya verildi

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Tekirdağ\'da 2 yıl işlenmeyen 288 dekar arazi yaklaşık 596 bin liraya kiraya verildi
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Tekirdağ'da üst üste 2 yıl işlenmediği belirlenen 20 parseldeki 288 dekar tarım arazisi, yeniden üretime kazandırılmak üzere kiraya verildi. Yaklaşık 596 bin lira kira bedeli arazi sahiplerine ödenecek, araziler ÇKS'ye kaydedilecek.

Tekirdağ'da üst üste 2 yıl işlenmediği belirlenen 20 parselden oluşan 288 dekar tarım arazisi, yeniden üretime kazandırılması amacıyla kiraya verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçe komisyonlarının saha incelemeleri sonucu işlenmediği tespit edilen 37 parsel için kiralama duyurusu yapıldı.

İlan süresinde yalnızca 20 parselden oluşan 288 dekar tarım arazisi için kiralama talebinde bulunuldu. Taleplerin değerlendirilmesinin ardından arazilerin kiralama işlemleri tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile kiracılar arasında kira sözleşmeleri imzalandı.

Aksoy, yaptığı açıklamada, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının gıda arzına katkı sağlayacağını ve arazi sahiplerine gelir imkanı sunacağını belirtti.

Aksoy, Tekirdağ'ın tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kira bedelleri arazi sahiplerine ödenecek

Arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlamasına dahil edileceği ifade edildi.

Araziler için toplam yaklaşık 596 bin lira kira bedeli belirlendiği, kira bedellerinin arazi sahiplerine ödeneceği, sözleşmelerde yer alan tutarların komisyonlarca belirlenen rayiç bedellerin altında olmayacağı bildirildi.

Kiralanan arazilerde buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, yem bitkileri, nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi ürünlerin yetiştirilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2 yıl işlenmeyen 288 dekar arazi yaklaşık 596 bin liraya kiraya verildi - Son Dakika
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