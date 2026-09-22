Tekirdağ'da 25 uyuşturucu zanlısı tutuklandı, 4 milyon lira ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 25 uyuşturucu zanlısı tutuklandı, 4 milyon lira ele geçirildi

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Tekirdağ\'da 25 uyuşturucu zanlısı tutuklandı, 4 milyon lira ele geçirildi
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Tekirdağ'da son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı. Adli kontrolle serbest kalan 5 şüpheli olurken aramalarda 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 47 bin 545 uyuşturucu hap, 10 bin 370 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
UyuşturucuTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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