Tekirdağ'da 28 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 28 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ\'da 28 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 28 kaçak göçmen ve organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı. Olay, E-80 Avrupa Otoyolu'nda gerçekleştirilen denetim sırasında meydana geldi.

28.11.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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TEKİRDAĞ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa kamyonetin de aralarında bulunduğu 4 araçta yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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