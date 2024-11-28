Tekirdağ\'da 28 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

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TEKİRDAĞ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa kamyonetin de aralarında bulunduğu 4 araçta yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.