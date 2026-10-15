NKÜ'de 3. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı - Son Dakika
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NKÜ'de 3. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

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NKÜ\'de 3. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Balkanlar'ın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Geçmişin iyi bilinmesinin geleceğe emin adımlarla ilerlemek açısından önemli olduğunu belirten Şahin, üniversitenin Balkanlar ve Rumeli ile güçlü bağları bulunduğunu ifade etti.

Balkanlar'da yaşanan gelişmelerin kendilerini yakından ilgilendirdiğini dile getiren Şahin, Osmanlı medeniyetinin bölgedeki izlerinin araştırılmasının bilim insanları açısından önemli bir çalışma alanı olduğunu kaydetti.

Şahin, üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda vizyonunu geliştirdiğini vurgulayarak, "Balkanlar ve Rumeli'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki soydaşlarla sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sempozyuma, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenlerin katıldığını aktaran Şahin, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

"Balkanlar yalnızca haritalar üzerinden anlaşılamaz"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar da Balkanlar'ın köklü ilim, irfan ve kültür mirasının gün yüzüne çıkarılmasının ortak hafızanın zenginleşmesine katkı sunduğunu söyledi.

Balkanlar'ın yalnızca haritalar üzerinden anlaşılamayacağını belirten Alemdar, şehirlerin sokaklarının, meydanlarının, kütüphanelerinin ve insanların hafızasında yaşayan hatıraların da bölgenin tarihini anlamada önemli olduğunu ifade etti.

Alemdar, Edirne'den Filibe'ye, Üsküp'ten Tiran'a, Selanik'ten Manastır'a, Saraybosna'dan Mostar'a uzanan coğrafyanın ortak tarihin izlerini taşıdığını belirterek, bu mirasın anlaşılması için eserlerin yanı sıra onları ortaya koyan ilim ve sanat insanlarının tanınması gerektiğini kaydetti.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Eren de sempozyumun, Balkanlar'da birlikte yaşama kültüründen bilim ve sanat hayatına uzanan geniş bir araştırma alanı oluşturduğunu dile getirdi.

Balkanlar'ın tarihini anlamak için siyasi olayların ve değişen sınırların yanı sıra bölgede üretilen düşünce, bilgi ve sanatın incelenmesi gerektiğini belirten Eren, "Medreseler, mektepler, kütüphaneler, vakıflar, mimari eserler, edebi metinler, musiki gelenekleri ve el sanatları önemli araştırma alanları arasında yer alıyor." dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Ahmed Hasanov ise geçmişte Bulgaristan'da Türk kimliğinin ifade edilmesinin ve Türkçe konuşulmasının yasak olduğu dönemlere ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumda, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından müftülere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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