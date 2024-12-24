Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Evde yapılan aramada 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Evdeki C.B. ve İ.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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