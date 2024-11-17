Tekirdağ'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 41 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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