Tekirdağ\'da 432 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Menteşe Spor Lisesi Okul Sporları Hokey Türkiye Şampiyonası'nda başarılı

Muğla'yı temsil eden Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. İki maçı da kazanan takım, puanını 6'ya çıkardı ve Türkiye Şampiyonluğu için umutlandı.