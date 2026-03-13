Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı - Son Dakika
Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı

13.03.2026 10:15
Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'da bir araya gelen 57 gönüllü, Çanakkale yürüyüşüne düzenlenen törenle uğurlandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında gönüllüler için Tekirdağ Valiliği önünde tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 57. Alay'ın hatırasını yaşatmak amacıyla 16 yıldır Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

57. Alay'ın Tekirdağ için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, organizasyona destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 57 gönüllü, Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine doğru yürüyüşe başladı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgilere göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen İtilaf Devletleri, kara harekatı planladı.

25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesine çıkarma yapan düşman birliklerine karşı 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, bölgeye 57. Alay'ı sevk etti.

Düşmanın tam teşekküllü birliklerine karşı büyük bir direniş gösteren ve çok sayıda şehit veren 57. Alay, kahramanlığı ve vatan için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen askerleriyle tarihe geçti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlere söylediği "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözleri, Çanakkale'de verilen mücadelenin sembolü olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: AA

