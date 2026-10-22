Tekirdağ\'da 6. Acil Günleri Sempozyumu\'nda son sözü İl Sağlık Müdürü Onar söyledi

Tekirdağ'da 6. Acil Günleri Sempozyumu'nda son sözü İl Sağlık Müdürü Onar söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'daki 6. Acil Günleri Sempozyumu, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin düzenlemesiyle sona erdi. Son konuşmacı İl Sağlık Müdürü Onar sağlık hizmetlerinde iletişimi anlattı, emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi.
Sempozyumun son oturumu, Doç. Dr. Gökmen Özceylan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Oturumda Uzm. Dr. Gökhan Fidancı, "Adli Tıp ve İletişim Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar da sempozyumun son konuşmacısı olarak "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" konulu sunum gerçekleştirdi.
Bilimsel programın tamamlanmasının ardından sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
Kaynak: AA
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