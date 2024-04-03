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Tekirdağ'da 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ\'da 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında 2 tırın dorsesinde arama yaparak düzensiz göçmenleri tespit etti. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli de gözaltına alındı.

03.04.2024 09:05
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Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında TOKİ uygulama noktasında 2 tırın dorsesinde arama yaptı.

Dorselerde yakalanan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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