Tekirdağ\'da 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde 2 ikamette yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 142 fişek, 170 gram eroin, 5 adet sentetik ecza ve 8 bin 355 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.