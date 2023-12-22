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Tekirdağ'da Asansör Boşluğuna Düşen Montaj İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Asansör Boşluğuna Düşen Montaj İşçisi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, montaj işi yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybederek 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Çolaker kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ\'da Asansör Boşluğuna Düşen Montaj İşçisi Hayatını Kaybetti
22.12.2023 - 14:43,
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TEKİRDAĞ'da, Şeref Çolaker (33), dengesini kaybedip 4'üncü kattan, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binada montaj yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Durumu görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Çolaker, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Asansör Boşluğuna Düşen Montaj İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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