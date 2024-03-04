Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çerkezköy ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 2 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 471 araç incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 4 araca trafik yönünden 78 bin lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Bolu'da kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ancak yüksek kesimlerde hala kar görülmekte. Yeniçağa ilçesinde ise çiğdemler çiçek açarak doğaya renk kattı.
Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değeri 2 milyon TL olarak belirlendi.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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