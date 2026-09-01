Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu, tanesi 150 liradan satılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu, tanesi 150 liradan satılıyor

Tekirdağ\'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu, tanesi 150 liradan satılıyor
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Tekirdağ'da av yasağının bitmesinin ardından denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl palamut bolluğu beklediklerini belirterek, durumun hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdiğini söyledi. Balıkçı Bekir Erol ise tezgahlarda palamudun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktardı.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, av yasağının bitmesiyle heyecanla denize açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdüdüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hemde vatandaşları sevindirir." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da tezgahların palamutla süslenmeye başladığını dile getirdi.

Palamutun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktaran Erol, palamutun bu senenin gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu, tanesi 150 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu, tanesi 150 liradan satılıyor - Son Dakika
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