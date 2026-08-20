Tekirdağ'da Ayçiçeği Çeşitleri Denemesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ayçiçeği Çeşitleri Denemesi

Tekirdağ\'da Ayçiçeği Çeşitleri Denemesi
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Tekirdağ'da iklim değişikliği ve ekim dönemleri üzerine ayçiçeği çeşitlerinin denemesi yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, iklim değişikliğinin ayçiçeği üretimine etkileri ile farklı ekim dönemlerinin verim ve kaliteye yansımalarının belirlenmesi amacıyla yürütülen demonstrasyon çalışmasında 11 ayçiçeği çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'ndeki çalışma kapsamında 11 ayçiçeği çeşidi erken, normal ve geç olmak üzere üç farklı dönemde ekildi.

Çeşitlerin farklı ekim dönemlerindeki gelişim süreçleri ile verim ve kalite özelliklerinin gözlemlendiği çalışmadan elde edilen sonuçlar, hasat sonrası yapılacak analizlerin ardından değerlendirilecek.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere, çalışmayla iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini ortaya koymayı ve üreticilerin değişen iklim koşullarına uygun çeşit ve ekim dönemlerini belirlemelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakanlığın yüzde 75 hibe destekli tohum projeleriyle her yıl üreticilere destek sağladığını belirten Aksoy, "Özellikle genç ve kadın çiftçilerimize her alanda destekler devam ediyor. Bunları anlatmak için sahadayız." dedi.

Aksoy, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen ayçiçeği tohumlarının üreticiler tarafından kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik desteklerin de süreceğini ifade etti.

Tekirdağ'da bu yıl ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini dile getiren Aksoy, "Tekirdağ'da bu yıl inşallah ayçiçeği verimimiz çok güzel olacak. Kent genelinde 1 milyon 800 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Dağıtımını yaptığımız milli tohumlarımızın da aralarında bulunduğu 11 çeşidi, toplam 11 dekarlık alanda birer dekarlık parsellerde denedik." diye konuştu.

Aksoy, hasadın ardından elde edilecek verim ve kalite sonuçlarının değerlendirilerek üreticilerle paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ayçiçeği Çeşitleri Denemesi - Son Dakika

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