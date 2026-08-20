Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapay zeka destekli yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettikleri değerlendirilen 30 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Yaklaşık 323 milyon liralık para hacminin bulunduğu belirlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bursa'da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
323 MİLYON LİRALIK PARA HACMİ BULUNAN 30 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yapay zeka destekli incelemeleri sonucunda Bursa il merkezinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve yaklaşık 323 milyon liralık para hacmi bulunan 30 şüpheli belirlendi.
Şüphelilere yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen çok sayıda materyale de el konulduğu bildirildi.
3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Operasyonda firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Bursa › Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?