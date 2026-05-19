Tekirdağ'da Beton Yüklü Kamyon Yangını

TEKİRDAĞ'da seyir halindeki beton yüklü kamyonda lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne giden beton yüklü kamyonun lastiği patladı. Patlamanın ardından alev alan lastikler kısa sürede yangına neden oldu. Sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan kamyona müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, tüm aracı sarmadan söndürüldü. Yangın sırasında Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,