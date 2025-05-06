Tekirdağ'da 'Birlikten Renk Doğar' Sergisi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Birlikten Renk Doğar' Sergisi

Tekirdağ\'da \'Birlikten Renk Doğar\' Sergisi

Resim öğretmenlerinin eserlerini sergileyen etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

06.05.2025 15:24
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Tekirdağ'da farklı okullarda görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı "Birlikten Renk Doğar" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 20 resim öğretmeninin farklı tekniklerle hazırladığı 40 eser yer aldı.

Öğretmenlerin sanatın birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sergide çok değerli çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Karaküçük, öğretmenlerin büyük emek vererek hazırladığı eserlerin çok başarılı olduğunu belirterek katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Nur Ulutürk ise serginin üç gün boyunca ziyarete açık olacağını belirtti.

Her öğretmenin kendi tarzını yansıttığını dile getiren Ulutürk, "Herkes kendi bakış açısıyla özgün eserler ortaya koydu. Öğretmenler olarak sanatın birleştirici gücünü ortaya koymaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Birlikten Renk Doğar' Sergisi - Son Dakika

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