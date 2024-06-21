Tekirdağ'da çeşmeden akan kirli suya tepki - Son Dakika
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Tekirdağ'da çeşmeden akan kirli suya tepki

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Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan bir vatandaş, çeşmeden akan suyun kahverengi olduğunu ve musluktan metal kokusu geldiğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaş, bu suyla banyo yaparken ve abdest alırken midelerinin bulandığını ifade etti. TESKİ'ye durumu bildiren vatandaş, sağlıklarının tehlikede olduğunu ve sorunun çözülmesini istedi.

21.06.2024 21:45
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Tekirdağ'da çeşmeden kirli akan içme suyuna tepki: Banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da çeşmeden akan suyu şişeye dolduran vatandaş rengini göstererek, "Bu suyla ne yapılır" diye tepki gösterdi.

Her geçen gün artarak devam eden Kapaklı ilçesindeki su problemine Atatürk Mahallesi Müjde Sokak'ta yaşayan Ahmet Furkan K. isimli vatandaş, "Bu suyla ne yapılır" diyerek tepki gösterdi. Mutfaktaki şebekeden akan suyu şişeye doldurarak, suyun kahverengi olduğunu gösteren Ahmet Furkan K, musluktan metal kokusu geldiğini ifade etti.

"Banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor"

Durumu TESKİ'ye bildirdiğini söyleyen Ahmet Furkan K, "Geçen seneden bu yana suda sıkıntılarımız vardı ama bu sene daha da arttı. Bu gördüğünüz çeşmeden doldurduğunu su. Artı bir de musluklardan metal kokusu gelmekte. İnanın bu suyla banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor. Artık sağlığımıza sorunlar oluşacak diye korkuyoruz. TESKİ'nin bu soruna çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çeşmeden akan kirli suya tepki - Son Dakika

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