(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini desteklemek, müzikle iç içe bireyler yetiştirmek amacıyla Çocuk ve Gençlik Korosu kuruyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Korosu kuruyor. 8-18 yaş arası çocukların ve gençlerin katılımıyla kurulacak koro, geleceğin sanatçılarına nitelikli bir sanat ortamı sunmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Salih Demirci yönetiminde çalışmalarını sürdürecek koro, çocukların ve gençlerin erken yaşta müzikle tanışmalarını, seslerini doğru kullanmayı öğrenmelerini ve disiplinli bir sanat eğitimi almalarını amaçlıyor. Koro çalışmaları ile çocuklara ve gençlere müzikal becerilerin yanı sıra yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini artıracak ortamlar da oluşturulacak.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılacak

Müzikal değerlendirme sürecinin ardından koroya seçilen üyeler, şubat ayında Şef Salih Demirci yönetiminde çalışmalarına başlayacak. Düzenli provalar, konserler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle Çocuk ve Gençlik Korosu'nun, Tekirdağ'ın sanatsal hayatında kalıcı bir yer edinmesi hedefleniyor. 8-18 yaş arası çocuk ve gençlerin başvurabileceği koronun son başvuru günü 4 Şubat olarak belirlendi. Başvurular, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan e-işlemler bölümünden yapılabilecek.