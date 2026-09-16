Tekirdağ\'da çocuklar Gazzeli akranları için uçurtma uçurdu

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe öğretmenleri ve aileleriyle katılan çocuklar, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra Gazzeli Çocuklar İçin Dileğim Panosu'na not yapıştıran öğrenciler, ay yıldızlı balonları gökyüzüne saldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, bakanlığın talimatıyla düzenlenen etkinlikle çocuklara umut aşılanmasının, barış, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yeniyol, etkinliğin geleceğe yönelik güzel temenniler taşıdığını belirterek, "Yaşasın barış, yaşasın dostluk, yaşasın kardeşlik diyoruz. İnşallah bu etkinlik geleceğe matuf hayırlara, güzel günlere, barışa ve umut dolu günlere vesile olur." dedi.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.