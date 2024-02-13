Tekirdağ\'da Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi Hizmete Açıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi hizmete açıldı.
Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, açılışta yaptığı konuşmada, atölyenin İŞKUR aracılığıyla işverenlerden temin edilen ekipmanlar ile oluşturulduğunu söyledi.
Tekstil atölyesinde, mesleki yetersizlikten kaynaklı, istihdamda sorun yaşayan denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları için kurslar açılacağını aktaran Güneyli, "Kursu bitirenlerin işe yerleştirilmeleri ve ayrıca İŞKUR hibe destek programlarından faydalanmaları hedefleniyor. Kursta üretilecek nevresim, kılıf, çarşaf ve diğer ürünler çocuk sevgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci yurtlarına hibe edilecek." dedi.
Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen de atölyede düzenlenecek kurslarla denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmenin amaçlandığını belirtti.
Atölyede, öncelikli olarak kadınların mesleki eğitim almaları sağlanacağını aktaran Esen, "Denetimli serbestlik kapsamındaki eski hükümlülerin, mesleki yeterlilik sahibi olmaları, istihdam edilebilirliklerini artıracak, istedikleri iş yerlerinde çalışabilecek ve kendi işlerini kurabileceklerdir." diye konuştu.
Açılışa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
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