Tekirdağ'da Denize Giriş Yasağı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek bugün yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA
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