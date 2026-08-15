Tekirdağ\'da Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.