Tekirdağ'da Down sendromlu bireyler, aldıkları zumba eğitiminin ardından düzenlenen etkinlikte dans ederek yeteneklerini sergiledi.

TekirDown Melekleri Farkındalık Spor Kulübü üyeleri, zumba eğitmeni Sena Eren eşliğinde öğrendikleri dans figürlerini etkinlikte sergiledi.

Kulüp Başkanı Serdar Koç'un da eşlik ettiği programda katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikle Down sendromlu bireylerin özgüvenlerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi amaçlandı.

Kulüp Başkanı Koç, çalışmalarında fırsat eşitliği ve sosyal yaşama katılımı ön planda tuttuklarını belirterek önemli olanın madalya kazanmak değil, hayatın her alanında yer almak olduğunu ifade etti.

Beş yıldır birlikte öğrenip spor yaptıklarını ve çeşitli başarılar elde ettiklerini aktaran Koç, etkinliğe katkılarından dolayı zumba eğitmeni Sena Eren'e teşekkür etti.