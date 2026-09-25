Tekirdağ\'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı, pilotlar yara almadı

Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı, pilotlar yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki eğitmen ve öğrenci pilot yara almadan kurtuldu, tedbir için hastaneye götürüldü; yetkililer motor arızası ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Eğitim uçuşu için İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan uçak, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldükleri öğrenildi.
Yetkililer, uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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