Tekirdağ'da Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Tekirdağ\'da Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri
20.02.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da hastane standı, siber güvenlik eğitimi ve zirai ilaç kullanımı bilgilendirmesi yapıldı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde ramazan ayı dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Hastanenin Manevi Destek Birimi tarafından kurulan stantta hasta ve hasta yakınları ile hastane personeline bilgilendirme yapıldı.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek bilgi aldı.

Tekirdağ NKÜ'de "Siber Vatan Programı" eğitimi düzenlendi

Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 81 ilde yürütülen "Türkiye Siber Vatan Programı 2026" kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) eğitim düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile NKÜ iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda siber güvenlik alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan programın 2026 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitime 40 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra senaryo bazlı uygulamalarla siber olaylara müdahale yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Ergene'de üreticiler bilgilendirildi

Ergene ilçesinde zirai ilaç kullanımı konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Ergene Belediyesi tarafından "Zirai İlaçların Doğru ve Bilinçli Kullanımı" konulu bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Programda üreticilere zirai ilaçların ne zaman ve ne kadar kullanılacağı ile toprağa ve ürünlere etkileri konusunda bilgi verildi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının hem ürün verimliliğini artırmak hem de toprağı ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilir tarımı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Topak, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

10:42
Herkes aynı detaya takıldı Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:55
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:49:55. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.