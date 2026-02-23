Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Üretimine Katkı - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Üretimine Katkı

23.02.2026 16:08  Güncelleme: 17:20
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları enerjiye dönüştürerek çevre koruma ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor. Yılda 34 bin ton karbon salınımını engelleyerek, 23 bin 800 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretiliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor. Çorlu ve Süleymanpaşa'daki tesislerde ulaşılan kapasiteyle 23 bin 800 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer üretim yapılırken, yılda 34 bin 125 ton karbon salınımının önüne geçiliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında kent genelinden toplanan evsel atıkları enerji kaynağına dönüştürüyor. Modern tesislerde yürütülen ayrıştırma ve işleme süreçleriyle atıklar, çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra ülke ekonomisi için temiz bir enerji girdisi sağlıyor.

Çorlu Entegre Katı Atık Tesisi ve Süleymanpaşa Demirli Mahallesi'ndeki tesis, toplamda yıllık 71 bin 392 megavatsaat (MWh) elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Atıklardan elde edilen bu enerji potansiyeli, yaklaşık 23 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer bir kapasiteyi temsil ediyor. Bu da yaklaşık 70 bin kişinin gündelik hayatta kullandığı elektriğin miktarına denk gelen enerjinin, tamamen çevreci yöntemlerle sisteme kazandırıldığı anlamına geliyor.

1,5 milyonluk ağaçlık temiz hava

Projenin ekonomik katkılarının yanı sıra çevresel kazanımları da dikkati çekici boyutlara ulaşıyor. Atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle yılda 34 bin 125 ton karbon salınımı engelleniyor. Bu veri, doğaya yaklaşık 1 milyon 551 bin 160 adet ağacın sağladığı karbon tutma kapasitesine ve temiz havaya eş değer bir katkı sunuyor.

11 ilçeden toplanan evsel atıklar, modern tesislerde titiz bir ayrıştırma sürecinden geçiyor. Geri dönüştürülebilir olanlar ekonomiye kazandırılırken, kalan organik atıklar biyometanizasyon süreciyle metan gazına dönüştürülüyor. İklim değişikliğini hızlandıran en güçlü gazlardan metan gazı, kontrol altına alınarak temiz ve sürdürülebilir enerjiye dönüştürülüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Bu Şehir Bizim Sorumluluğumuz" anlayışıyla yürütülen çalışmalar aracılığıyla gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Üretimine Katkı - Son Dakika

