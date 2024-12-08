Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yüzleri maskeli 3 şüphelinin bir fabrika bahçesine girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin dron kullandığı çalışmada, 3 şüpheli ve onları bekleyen bir kişi saklandıkları arazide yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Fabrika Hırsızlığına Gözaltı - Son Dakika
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