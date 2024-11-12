Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikti.
Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 1700 fidan toprakla buluşturuldu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kurum müdürleri, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Fidan Dikimi - Son Dakika
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