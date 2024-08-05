Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "dolandırıcılık", "tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma ve fiziki takip sonucu M.S'nin, Osmanlı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan M.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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