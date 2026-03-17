Tekirdağ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir hükümlünün firar ettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Muradiye Mahallesi'nde tespit ettiği Suriye uyruklu firari S.İ'yi durdurmak istedi.
Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
