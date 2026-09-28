Tekirdağ\'da fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi, uçuşlar iptal edildi

TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, hızı zaman zaman saate 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olması ve özellikle deniz ulaşımı ile açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması uyarısında bulundu.