Tekirdağ'da fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi, uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi, uçuşlar iptal edildi

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Tekirdağ\'da fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi, uçuşlar iptal edildi
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Tekirdağ'da kuvvetli fırtına, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşlarını iptal etti, Tekirdağ ve Marmaraereğlisi'ndeki balıkçılar denize açılamadı. Saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle tekneler barınaklara çekildi, yetkililer tedbir uyarısı yaptı.

TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, hızı zaman zaman saate 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olması ve özellikle deniz ulaşımı ile açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi, uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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