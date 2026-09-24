Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki fotokapan karacaların ormanda dolaştığı anları kaydetti

Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki fotokapan karacaların ormanda dolaştığı anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayvanseverler yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kurdu. Fotokapana yansıyan görüntülerde karacaların orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapana yansıyan görüntülerde, karacaların orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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