Tekirdağ'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral anıta çelenk sundu. Yıldıral, konuşmasında basın mensuplarının haber alma hakkını savunarak kamuoyunu bilgilendirme görevini zorlu koşullara rağmen yerine getirdiğini vurguladı. Törende basın mensupları daha sonra Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda kahvaltıda bir araya geldi.

24.07.2024 12:29
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Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral anıta çelenk sundu.

Yıldıral, burada yaptığı konuşmada, 24 Temmuz'un, Türkiye Gazeteciler Cemiyetince 1948'de basın bayramı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Basın mensuplarının, haber alma hakkını savunarak kamuoyu bilgilendirme görevini tüm zorlu koşullara rağmen gerçekleştirmeye çalıştığını ifade eden Yıldıral, "Bu zorlu mücadelede fikri sansürün yanı sıra ekonomik sansür de yerel basını çıkmaza sürüklemiştir. Tasarruf tedbirleri gibi uygulamalar yerel basının tek geliri olan gazete aboneliklerini, reklam ve resmi ilanları tamamen kısıtlamıştır." diye konuştu.

Daha sonra basın mensupları, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda kahvaltıda bir araya geldi.

Programa katılan Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Emin Benan Utku, kentte görev yapan basın mensuplarının bayramını kutlayarak, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Etkinlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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