Tekirdağ'da Gaziler Günü yürüyüşü Valilik önünde büyük Türk bayrağıyla sona erdi

Tekirdağ'da Gaziler Günü yürüyüşü Valilik önünde büyük Türk bayrağıyla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte büyük Türk bayrağı taşındı. Vali Recep Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in katıldığı yürüyüş Valilik önünde sona erdi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup İstiklal Marşı okundu.
TEKİRDAĞ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Gaziler Günü Yürüyüşü'nde büyük Türk bayrağı taşındı.
Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Kaynak: DHA
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