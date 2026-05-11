Tekirdağ'da Genç Yetenekler, Mini Voleybol Şenliği'nde Sahaya Çıktı

11.05.2026 09:27  Güncelleme: 10:43
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde Süleymanpaşa’da düzenlenen Mini Voleybol Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak ertelenen şenlik, Namık Kemal Stadyumu'nda sporseverlerle buluştu.

10 İLÇEDEN 28 KULÜP KATILDI

Kentin 10 ilçesinden 28 kulüp, 102 takım ve bin 20 sporcunun katılım sağladığı Mini Voleybol Şenliği'nde tüm kulüp ve sporculara madalya takdim edildi.

GENÇ YETENEKLERE TAM DESTEK

Şenlik alanını ziyaret ederek antrenörler ve sporcularla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Geleceğin sporcularını desteklemeye, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı, daha aktif ve daha güçlü bir Tekirdağ için çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde sporu yaygınlaştırmaya ve genç yeteneklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINA MADALYA

Şenlik kapsamında ayrıca Türkiye Şampiyonu olan Çorlu Şahinler Ortaokulu Kız Voleybol Takımı ile Türkiye üçüncüsü olan Kapaklı Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı'na madalyaları, Başkan Yüceer ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından takdim edildi.

Gün boyu devam eden etkinliklerde yüz boyama aktiviteleri, çocuk eğlence alanları, ikramlar, animasyon gösterileri, palyaço gösterileri ve müzik dinletileri sporculara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Mini Voleybol Şenliği, tüm kulüp ve sporcuların katılımıyla çekilen toplu anı fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

