Tekirdağ'da Gençlik Yürüyüşü Coşkusu

15.05.2026 22:40
19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda tek bayrakla düzenlenen yürüyüşte gençler ve polis bir araya geldi.

TEKİRDAĞ'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde gençler ve polis ekipleri yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Haftası kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, çok sayıda genç, polis ekipleri ve vatandaş katıldı. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, marşlar eşliğinde sahil dolgu alanına kadar yürüdü. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da korteje alkışlarla destek verdi. Sahil güzergahı boyunca devam eden yürüyüşe çevrede bulunan yüzlerce kişi eşlik etti.

Etkinliğin sahil dolgu alanındaki bölümünde polis ekipleri tarafından '1919' koreografisi yapıldı. Drone ile havadan görüntülenen yürüyüş, kırmızı beyaz görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte marşlar ve bayraklarla coşkulu anlar yaşandı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

