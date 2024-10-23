Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, üniversite, okul ve öğrenci yurtları çevresinde uygulama yapılıyor.
Son bir ayda 1654 personel ve 247 ekibin görevlendirilmesiyle, 4 planlı, 17 şok ve 24 Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamalarda, 11 bin 829 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Polis ekiplerince aranan 16 zanlı yakalandı, 7 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası verildi.
Trafik yönünden 1096 araç ve motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 30 araç ve sürücüysüne idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?