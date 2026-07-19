Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.B'nin Akçahalil Mahallesi'ndeki bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, adreste yapılan aramada 109 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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