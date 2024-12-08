Tekirdağ\'da Hırsızlık Şüphelileri Dron ile Yakalandı

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde fabrika bahçesine giren yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri, jandarmanın dron destekli operasyonuyla tarlada yakalandı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir fabrikanın bahçesine hırsızlık amaçlı yüzleri maske ile kapalı 3 şüphelinin girdiğini tespit etti. Bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile 3 asayiş timi sevk edildi. Jandarmanın geldiği gören şüpheliler, tarlaya doğru kaçtı. Dron destekli operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramada hırsızlık şüphelilerini kamyonetle beklediği belirlenen 2 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.